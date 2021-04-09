Трусова прокомментировала точку зрения, что у неё не женское катание

Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на точку зрения о том, что она демонстрирует не женское катание.

«Я не знаю, что они имеют в виду. Единственное, могу сказать, что контент стараюсь выполнить по прыжкам такой же, как у мужчин, причём у первых. Нэйтан Чен сделал пять четверных сейчас на мире. Я хотела сделать такой же контент», — цитирует Трусову радио «Комсомольская правда».

Фигуристка также ответила на вопрос, делали ли мужчины на чемпионате мира то, что делала она.

«Ну, некоторые не делали, некоторые делали. Нэйтан Чен делал, Юдзуру Ханю делал. Имею в виду, именно в произвольной программе пять четверных прыжков они уже сделали, а я ещё нет, я сделала пока только четыре», — сказала она.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года.

Ранее Трусова рассказала, за кем было последнее слово в её переходе к Плющенко.