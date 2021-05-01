Жулин: что-то в системе Плющенко даёт сбой
- РИА Новости
«Возможно, там есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе даёт какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать всё это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать нужно быть внутри коллектива», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Плющенко объявил об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой 1 мая в связи с истечением срока действия контракта.
Ранее Роднина высказалась об уходе Трусовой от Плющенко.