Жулин: что-то в системе Плющенко даёт сбой

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об уходе Александры Трусовой из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Жулин: что-то в системе Плющенко даёт сбой
  • РИА Новости

«Возможно, там есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе даёт какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать всё это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать нужно быть внутри коллектива», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Плющенко объявил об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой 1 мая в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее Роднина высказалась об уходе Трусовой от Плющенко.

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