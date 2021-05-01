Роднина — об уходе Трусовой от Плющенко: какие-то неосознанные решения

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы, назвала возможные причины ухода фигуристки Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко.

«Если смотреть по результатам, она стала призёром чемпионата мира, чего раньше не было. Но если говорить об амбициях, которые она себе ставила, не знаю, насколько это Плющенко ей ставил, то, наверное, хотелось бы или реально оценивать свои возможности или реально исполнять заявленные элементы. Бесконечные уходы и приходы несколько напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Чтобы давать оценку, надо знать обстановку в команде. Я боюсь, чаще всего эти переходы связаны с удовлетворением, или неудовлетворением амбиций родителей, потому что 15-летняя девочка наверняка не будет этого делать, не посоветовавшись и не поговорив с родителями», — сказала Роднина «Спорт-Экспресс».

Трусова перешла к Плющенко весной 2020 года. 1 мая у фигуристки истёк контракт с тренером и тот объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой.

Ранее Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко.