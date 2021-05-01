Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего наставника Евгения Плющенко.
Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко
  • globallookpress.com

«Переходы — очень сложный и комплексный вопрос. Я не в курсе, какие были причины и что ей нравилось, а что нет. Но я уважительно отношусь к любым действиям такой уникальной спортсменки, поэтому пускай делает то, что считает нужным. Что касается родительского влияния, то не стоит забывать, что Саше 16 лет и родители имеют право высказывать свое мнение. Они всё время с ней, она им доверяет, дружит с ними, прислушивается. Эти переходы нужны только в том случае, если будет результат. Поэтому можно сказать, что она надеется и рассчитывает на то, что что-то изменится. При переходе от Тутберидзе к Плющенко мы ждали, что программы Трусовой будут более насыщенными эмоционально, а не только беготня за элементами, как раньше. Но ничего не изменилось. Это не вина тренеров или хореографов, а реалии большого количества четверных прыжков. Пока Трусова не хочет отказываться от них. Возможно, Саша повзрослеет и сумеет внести одухотворенность в программу», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Трусова перешла в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года. 1 мая 2021-го двукратный олимпийский чемпион объявил об истечении срока контракта с 16-летней фигуристкой.

Ранее Губерниев заявил, что не удивлён новостью об уходе Трусовой от Плющенко.

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