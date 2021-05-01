Траньков не исключил, что Трусова может начать сотрудничество с Арутюняном

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Бывший фигурист, а ныне тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также не исключил, что спортсменка может начать работу под руководством известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна.
Траньков не исключил, что Трусова может начать сотрудничество с Арутюняном
  • РИА Новости

«Для меня в фигурном катании нет ничего ожидаемого. Что же касается работы Плющенко с Трусовой, то он вряд ли сделал Сашу хуже. Улучшил ли? Не знаю, такие оценки должны давать специалисты. Я не заметил у них суперплохих сторон или, наоборот, суперхороших. Стоит ли Саше идти к Арутюняну? А почему нет? Любой выбор, который сделает Саша, придётся принять и ждать результата. Олимпийский сезон очень важен, так что решение явно будет непростым и небыстрым», — сказал Траньков «Чемпионату».

Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой 1 мая 2021 года. Ожидается, что спортсменка вернётся к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Арутюнян является тренером трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нейтана Чена.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что что-то в системе Плющенко даёт сбой.

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