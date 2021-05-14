Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России

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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России
  • РИА Новости

«Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения», — написала Медведева в своём Instagram.

По её мнению, есть фигуристки, которые больше заслуживают быть включёнными в состав сборной России.

«Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где всё очень быстро меняется. Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон-другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки», — написала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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