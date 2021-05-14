Роднина — о Загитовой и Медведевой: сборная — это не элитный клуб, а результат

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Роднина — о Загитовой и Медведевой: сборная — это не элитный клуб, а результат
  • РИА Новости

«Сборная определяется по результатам предыдущего сезона. А какие могут быть вопросы? Сборная — это не элитный клуб, а результат», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Также олимпийская чемпионка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой и Медведевой.

«Это решать спортсменкам и тренерам», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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