Слуцкая считает, что Туктамышева достойна попадания на ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась своим отношением к серебряной призёрке первенства мира 2021 года Елизавете Туктамышевой.

«Карьера фигуристки в 17 заканчивается. И это если повезёт, а то можно и в 16 закончить. Это, конечно, очень грустно, что спортсмены не успевают пройти яркий и насыщенный жизненный путь. А Лиза на равных борется, где-то даже лучше многих выступает. Конечно, у Туктамышевой потрясающее катание, владение наисложнейшими элементами. Мне кажется, что она более чем достойна похвалы и восхищения. Я понимаю, что её путь в новом сезоне будет архисложным, и очень сильно хочу, чтобы Лиза зацепилась за место на Олимпийских играх. Она этого достойна, как никто», — заявила Слуцкая в интервью на YouTube-канале «TV Губерния».

В сезоне-2020/21 Туктамышева победила на этапе Гран-при в Москве, а также завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях.