Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях.
Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Сейчас моя жизнь скорее «фигурнокатательная»: проекты, интервью. Но меня всё устраивает. На свиданиях я бываю очень редко. Почти никогда. Я встречалась с Андреем Лазукиным. И у нас всё пошло с дружбы, и свидания уже были неактуальны, когда мы начали встречаться. Конфетно-букетного периода не было — и я к этому спокойно отношусь, важнее то, как ты чувствуешь себя рядом с человеком. Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием?» — приводят слова Туктамышевой «Известия».

Она также рассказала, какие качества ценит в мужчинах.

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — добавила фигуристка.

Ранее Туктамышева назвала свою лучшую подругу среди фигуристок.

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