Туктамышева назвала свою лучшую подругу среди фигуристок

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами, а также рассказала, кто является её лучшей подругой.
Туктамышева назвала свою лучшую подругу среди фигуристок
  • РИА Новости

«У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно. Но и друзья-девушки тоже есть: одна из них — моя лучшая подруга Женя Тарасова», — цитируют слова Туктамышевой «Известия».

Тарасова — двукратная чемпионка Европы в парном катании. Её партнёром является Владимир Морозов. 

Ранее сообщалось, что Туктамышева на тренировке выполнила четверной лутц со страховкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить