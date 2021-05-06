Туктамышева назвала свою лучшую подругу среди фигуристок

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами, а также рассказала, кто является её лучшей подругой.

«У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно. Но и друзья-девушки тоже есть: одна из них — моя лучшая подруга Женя Тарасова», — цитируют слова Туктамышевой «Известия».

Тарасова — двукратная чемпионка Европы в парном катании. Её партнёром является Владимир Морозов.

Ранее сообщалось, что Туктамышева на тренировке выполнила четверной лутц со страховкой.