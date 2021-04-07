«Свет» Загитовой и каскад Медведевой: как в Москве прошло шоу «Чемпионы на льду» группы Тутберидзе

В Москве состоялось второе в сезоне шоу «Чемпионы на льду», организованное группой Этери Тутберидзе. На арене «Мегаспорт» со своими программами выступили как ученики тренера, так и другие известные фигуристы страны. Главным событием стал новый номер Алины Загитовой с зажигающейся лампочкой на платье. Евгения Медведева чисто исполнила два проката, в том числе «Анну Каренину», с которой она стала серебряным призёром Олимпийских игр. Несмотря на успех шоу среди зрителей, его раскритиковала бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл.

Для поклонников фигурного катания главным событием апреля сразу после командного чемпионата мира в Осаке станет шоу «Чемпионы на льду», организованное командой Этери Тутберидзе. Лучшие фигуристы России уже отправились на гастроли по стране, а их главное выступление состоялось в столичном «Мегаспорте».

Концепция «Чемпионов на льду» состоит в том, что ученики Тутберидзе и приглашённые спортсмены показывают не свои показательные номера, а соревновательные программы, стараясь обходиться без их упрощения. Турне должно было стартовать ещё год назад, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Со второй попытки масштабное шоу с посещением нескольких городов всё-таки состоялось и уже подарило несколько ярких событий, которых хватило бы на самостоятельный турнир.

С особым нетерпением гастролей фигуристов должны были ждать персональные болельщики Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Их появление на льду — редкость в этом сезоне. У олимпийской чемпионки пауза в спортивной карьере длится уже почти полтора года, а её главная соперница по Играм в Пхёнчхане всю осень боролась с травмами и болезнями, которые помешали успешно выступить и отобраться в сборную.

Выступление Загитовой в Москве началось с хорошо известной болельщикам программы «Клеопатра». По сравнению с прокатом в Казани, где олимпийская чемпионка не выполнила чисто ни одного прыжка, она добилась заметного прогресса. Загитова выполнила тройной флип, но вместо тройного лутца исполнила «бабочку».

Во втором отделении болельщики увидели премьеру номера под названием «Внутренний свет», анонсированную ещё в марте. Загитова выступила в лиричном образе под музыку группы The Cinematic Orchestra и чисто исполнила лутц и флип. Самый запоминающийся момент произошёл, когда на арене погас свет — тогда на груди спортсменки загорелся белый шар, отсылающий к названию программы. После окончания проката Загитова вывела на лёд Даниила Глейхенгауза, который поставил этот номер, и коротко прокомментировала свои дальнейшие планы. Она призналась, что пока думает над возобновлением карьеры, а новый номер относится лишь к категории произвольных.

Медведева тоже выступила с двумя прокатами, и по обоим выступлениям можно было сделать вывод, что спортсменка находится в неплохой форме. В постановке «Эхо любви» двукратная чемпионка мира исполнила каскад из сальхова и тулупа — два прыжка в связке она не показывала со времён сентябрьских контрольных прокатов. После этого Медведева показала свою олимпийскую «Анну Каренину», которая у болельщиков могла вызвать смешанные чувства ностальгии. Из прыжковых элементов фигуристка оставила только риттбергер и сальхов, но зато оба получились отлично. После выступления Медведева отметила, что наконец-то стала хорошо себя чувствовать, но по поводу выступления на соревнованиях всё ещё не уверена.

«Решила попробовать каскад, на тренировках начинает идти потихоньку. В Казани не получилось, но здесь приземлила первый прыжок нормально, решила второй пробовать. У нас шесть прыжков, я как фигуристка обязана их исполнять. Восстановление прошло довольно давно, пришлось снова лечь в госпиталь, но сейчас, думаю, видно, что я выгляжу более здоровой, организм начал работать как должен. Все сбои серьёзные устранены. На здоровье не жалуюсь. Следующие соревнования? Давайте подождём, чтобы сезон прошёл как надо, а там посмотрим», — сказала Медведева «Спорт-Экспрессу».

В рамках «Чемпионов на льду» в «Мегаспорте» выступили и многие главные герои этого сезона — Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (их прокат оказался омрачён падением партнёрши), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. Была среди них также одна фигуристка, появления которой болельщики заждались.

Алёна Косторная вышла на лёд с двумя номерами и показала, что первый месяц тренировок у Тутберидзе не прошёл даром. Все прыжки, в том числе каскады, у неё получились. Правда, пока в её арсенале отсутствовал тройной аксель, принёсший девушке титул чемпионки Европы. В разговоре с журналистами Алёна прокомментировала новый прокат под Билли Айлиш и рассказала, когда будет возвращать фирменный элемент.

«Программа — про выход из зоны комфорта. После возвращения в «Хрустальный» я скорее в неё вошла. В целом получается набрать форму. Я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать все программы. И довольно-таки неплохо, потому что были довольно чистые, практически безупречные целиковые прокаты. Сейчас Дудаков уезжал, я решила без удочки не пробовать. Потому что после некоторых неудачных попыток сразу без неё происходили мелкие микротравмы, а мне бы не хотелось вылетать из тренировочного процесса», — объяснила Косторная.

Хотя шоу прошло в Казани и Москве с большим интересом со стороны болельщиков, не всем оно пришлось по душе. Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл подвергла его критике. Бывшая украинская спортсменка напомнила, что оригинальное представление «Чемпионы на льду» было организовано фигуристом Томом Коллинзом ещё в 1969-м, и призвала не путать два эти мероприятия.

«Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, покойся с миром, твои гастроли были универсальными и имели фигуристов со всего мира. Мы всегда будем тебя помнить», — написала Баюл в Instagram.