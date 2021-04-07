Загитова ответила на вопрос о возвращении к соревновательной деятельности

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о своём возвращении к соревновательной деятельности.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это всё-таки показательный номер», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры.

На шоу команды Этери Тутберидзе, которое состоялось в Москве 6 апреля, Загитова выступила с новой программой Inner Light. По ходу номера Загитова чисто исполнила тройные лутц и флип.

Ранее Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию.