Загитова ответила на вопрос о возвращении к соревновательной деятельности

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о своём возвращении к соревновательной деятельности.
Загитова ответила на вопрос о возвращении к соревновательной деятельности
  • РИА Новости

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это всё-таки показательный номер», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры.

На шоу команды Этери Тутберидзе, которое состоялось в Москве 6 апреля, Загитова выступила с новой программой Inner Light. По ходу номера Загитова чисто исполнила тройные лутц и флип.

Ранее Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию.

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