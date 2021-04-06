Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию.

«Масару поживает отлично. У неё в семье пополнение — у меня три собаки теперь. Хотелось бы свозить её на родину, но она боится летать. Если только чартером, наверное», — приводит слова Загитовой ТАСС.

В мае 2018 года Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину, которую ей подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что рада, что на командном ЧМ сможет выступить под флагом России.