Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию.
Загитова заявила, что хочет свозить свою собаку в Японию
  • Reuters

«Масару поживает отлично. У неё в семье пополнение — у меня три собаки теперь. Хотелось бы свозить её на родину, но она боится летать. Если только чартером, наверное», — приводит слова Загитовой ТАСС.

В мае 2018 года Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину, которую ей подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что рада, что на командном ЧМ сможет выступить под флагом России.

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