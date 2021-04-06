Туктамышева рада, что на командном ЧМ сможет выступить под флагом России

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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на командном чемпионате мира 2021 года в японском городе Осака.
Туктамышева рада, что на командном ЧМ сможет выступить под флагом России
  • Reuters

«Я в предвкушении. Очень хотела попасть на командный чемпионат мира в Японии. Российский флаг на чемпионате мира — это очень приятная новость», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Анна Щербакова заявила, что хочет спокойно выступить на командном ЧМ в Осаке.

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