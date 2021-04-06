Щербакова заявила, что хочет спокойно выступить на командном ЧМ в Осаке

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась ожиданиями от выступления на командном чемпионате мира 2021 года в японском городе Осака.

«Об ощущениях выступления под национальным флагом можно будет говорить после турнира. На чемпионате мира в Стокгольме было необычно без гимна и флага. Командный турнир — это нечто среднее между соревнованиями, чем-то будет напоминать шоу. Я устала нервничать в этом сезоне, хочется там выступить спокойно», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. Помимо Щербаковой, в составе сборной России выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят под своим флагом на командном турнире в Японии.