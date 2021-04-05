Российские фигуристы выступят под своим флагом на командном турнире в Японии

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что отечественные спортсмены выступят под своим национальным флагом на командном Кубке в Японии.
Российские фигуристы выступят под своим флагом на командном турнире в Японии
  • РИА Новости

«Турнир в Японии — это командный Кубок, коммерческое мероприятие. Это никакой не командный чемпионат мира, у нас нет такого турнира. На него решение CAS не распространяется», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Турнир World Team Trophy, который так же называют командным чемпионатом мира, пройдёт с 15 по 17 апреля в японской Осаке.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА сборные России в течение двух лет должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее американский журналист оценил шумиху в России после своего выпада в адрес фигуристок.

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