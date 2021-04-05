Американский журналист оценил шумиху в России после своего выпада в адрес фигуристок

Американский журналист Дейв Лиз прокомментировал ажиотаж в России, вызванный его словами о применении фигуристками блокаторов гормонов.

«У российских журналистов был огромный успех во время чемпионата мира по фигурному катанию, и мне кажется, что один из этих ребят решил сделать так, чтобы градус не снижался. Поэтому они придумали способ подлить масла в огонь. Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом», — сказал Лиз в подкасте The Skating Lesson на своём YouTube-канале.

Журналист считает, что в России «Самбо-70» и Этери Тутберидзе стали частью российского национализма.

«Сказать что-то против Этери Тутберидзе — это значит пойти против российского национализма. История пошла с какого-то другого сайта, но они её подобрали, начали звонить Татьяне Тарасовой и прочим экспертам. Мы ни за какие деньги не могли рассчитывать на такую гласность. Люди впали в истерику», — сказал он.

По мнению Лиза, любой российский журналист, освещающий фигурное катание, обязан писать в определённом ключе.

«Вайцеховская была редактором до того, как перешла дорогу Тутберидзе. В России её увольнение оправдали тем, что она будто бы делала неуместные заметки», — сказал журналист.

Ранее Лиз высказал мнение, что Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе.