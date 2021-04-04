Американский журналист считает, что Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе

Американский журналист Дейв Лиз, ведущий подкаста The Skating Lesson, поделился мнением о возможном возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу её бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Трусовой было бы легче, если бы она была частью команды Тутберидзе. Пускай Плющенко помог ей в этом сезоне, но после ухода от Этери судьи с большей охотой будут пересматривать её элементы. Если же она хочет попасть в олимпийскую команду, то думаю, что ей следует идти к Этери. Так проще заработать баллы, поддержку. Для Тутберидзе этот шаг также был бы разумным. Если она хочет заполучить олимпийский подиум, ей нужно удостовериться, что в её команде есть все ключевые игроки. Если где-то есть фигуристка, прыгающая все четверные, то я бы хотел, чтобы она была на моём катке. Трусовой не хватает стабильности. Мне кажется, ей необходим такой человек, который бы выбирал, какие из четверных ей ставить в программу и какие отрабатывать. В нынешнем сезоне с этим были проблемы. Плющенко разрешил ей вставлять все прыжки, какие она захочет, но результат не улучшился. Думаю, возвращение к Тутберидзе стало бы для Трусовой очень умным шагом. Считаю, Плющенко следует сосредоточиться на юношах», — сказал Лиз в своём подкасте.

Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перед стартом нынешнего сезона.

Ранее Сотникова заявила, что Трусовой нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции.