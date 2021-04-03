Сотникова: Трусовой нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Сотникова: Трусовой нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мне кажется, дело в психологии. Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается. Всё от головы. Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом. Он добавит спокойствия, уравновешенности», — приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что впереди олимпийский сезон, а с переходом юниорок во главе с Камилой Валиевой, Майей Хромых и Дарьей Усачёвой во взрослое катание конкуренция за места в сборной обострится до предела.

«Будет очень обидно, если Трусова с её уникальным контентом останется в Пекине без награды. Впрочем, туда ещё надо попасть», — добавила Сотникова.

Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Траньков сравнил с мексиканским сериалом слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе.

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