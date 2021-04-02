Траньков сравнил с мексиканским сериалом слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков высказал мнение о шумихе вокруг Александры Трусовой и её возможного возвращения к Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

«Эта история достойна мексиканского сериала. Если Трусова перейдёт, будет больше новостных сообщений об этом. Может ли это быть первоапрельской шуткой? Я не увидел трещины в отношениях Жени Плющенко с Сашей после чемпионата мира. Считаю, что такой переход возможен, но не думаю, что это правда», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

16-летняя Трусова перешла из группы Тутберидзе, проводящей тренировки на катке «Хрустальный», являющемся частью «Самбо-70», к Плющенко в мае 2020 года.

Ранее директор «Самбо-70» заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец фигуристки.