Директор «Самбо-70» заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец фигуристки

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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Директор «Самбо-70» заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец фигуристки
  • РИА Новости

«Пока всё это только на уровне разговоров, она в раздумьях. Мы говорили с её папой, он мастер спорта по самбо. У него было желание, чтобы дочь вернулась к Тутберидзе, он любит нашу школу», — цитирует Лайшева ТАСС.

В мае 2020 года Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Тутберидзе, в академию Плющенко.

Ранее Плющенко отреагировал на слухи о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе.

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