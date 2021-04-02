Директор «Самбо-70» заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец фигуристки

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Пока всё это только на уровне разговоров, она в раздумьях. Мы говорили с её папой, он мастер спорта по самбо. У него было желание, чтобы дочь вернулась к Тутберидзе, он любит нашу школу», — цитирует Лайшева ТАСС.

В мае 2020 года Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Тутберидзе, в академию Плющенко.

Ранее Плющенко отреагировал на слухи о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе.