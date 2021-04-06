Глейхенгауз показал отрывок из новой программы Загитовой

Короткая ссылка
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, опубликовал видео отрывка нового показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Глейхенгауз показал отрывок из новой программы Загитовой
  • globallookpress.com

Ролик опубликован в Instagram Глейхенгауза. По его словам, номер называется «Внутренний свет» (Inner light).

«Думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про неё. А как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз.

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры.

Ранее Дарья Усачёва заявила, что хочет кататься так, чтобы остаться в памяти, как Медведева и Загитова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить