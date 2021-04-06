Глейхенгауз показал отрывок из новой программы Загитовой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, опубликовал видео отрывка нового показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ролик опубликован в Instagram Глейхенгауза. По его словам, номер называется «Внутренний свет» (Inner light).

«Думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про неё. А как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз.

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры.

Ранее Дарья Усачёва заявила, что хочет кататься так, чтобы остаться в памяти, как Медведева и Загитова.