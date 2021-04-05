Усачёва хочет кататься так, чтобы остаться в памяти, как Медведева и Загитова

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, насколько долго ей хотелось бы кататься.

«Мне кажется, всем хотелось бы выступать долго. Вопрос в том, позволит ли здоровье.

Вроде всего 14 лет, но у меня уже есть болячки, которые долго не проходят. Смогу ли я дальше держаться на этом уровне… Чем старше становишься, тем сложнее. Так что по ситуации буду смотреть. Для тех, кто достиг более-менее высокого уровня, фигурное катание не просто увлечение — целая жизнь. Я бы очень хотела, чтобы она продлилась как можно дольше. И после окончания карьеры остаться в этом мире», — сказала Усачёва RT.

Фигуристка рассказала о желании стать тренером или постановщиком.

«Хочу хоть как-то остаться связанной с фигурным катанием — напрямую или косвенно. Вариант «уйти и забыть» не рассматриваю. Даже если это и будет сторонняя деятельность, то хотя бы как-то она должна быть связана с фигурным катанием. Та же журналистика, на которую Алина сейчас пошла учиться, она ведь тоже соприкасается со спортом. Есть много видов деятельности, в которых можно сохранить эту связь», — сказала она.

Также Усачёва ответила на вопрос, какое наследие ей хотелось бы оставить после себя в спорте.

«Хочется показывать свой максимум всегда, это естественно. Но вообще… Хочу кататься так, чтобы остаться в памяти у людей. Как Женя или Алина: не думаю, что их когда-нибудь забудут. То же самое могу сказать про Алёну Савченко, Хавьера Фернандеса и Юдзуру Ханю, хотя он ещё катается. Чтобы о тебе говорили, но только в хорошем ключе», — сказала фигуристка.

Также она высказалась о необходимости побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Разумеется, я бы тоже хотела завоевывать титулы. Это, без сомнения, на первом месте. Но есть масса фигуристов, которые невероятных высот не достигли, зато катались так, что людям это очень нравилось. Мне бы хотелось оставить похожий след», — сказала фигуристка.

Ранее Усачёва высказалась о возможной смене образа в своих программах.