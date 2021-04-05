Усачёва: чтобы прочувствовать Je Suis Malade, включала записи концертов Фабиан

Российская фигуристка Дарья Усачёва высказалась о возможной смене образа в своих программах.

«В любом случае программы — две. Можно воплотить два разных образа. Но вообще всякий раз, как задумываюсь о постановках, ещё ни разу не говорила себе, что, дескать, вот это — точно нет. Мне кажется, что я, в принципе, смогу любой образ передать. Хотя это, наверное, звучит несколько самоуверенно. Дальше уже тренеры будут анализировать. Они видят, у кого какой характер, кому что ближе. Я со стороны смотрю на программы девочек в нашей группе и понимаю — да, они действительно подходят», — сказала Усачёва RT.

Фигуристка также ответила на вопрос, откуда у неё взялось увлечение лирикой, и рассказала о воплощении тяжёлых образов.

«Да, я сталкивалась с таким мнением неоднократно. В прошлом году люди говорили, что номер под Je Suis Malade слишком взрослый. Но при этом многим нравилось, как я его катаю. Однако я понимала историю, которую воплощала на льду. У каждой постановки есть сюжетная линия. В нашей группе — точно. Я ко всем образам подходила детально, изучала. По «Ромео и Джульетте» смотрела фильмы, читала много. «Мулен Руж» посмотрела. Чтобы прочувствовать Je Suis Malade, включала записи концертов Лары Фабиан», — отметила она.

Ранее Усачёва заявила, что разучивает тройной аксель и четверной сальхов.