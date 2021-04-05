Усачёва заявила, что разучивает тройной аксель и четверной сальхов

Российская фигуристка Дарья Усачёва высказалась об отсутствии элементов ультра-си в своих выступлениях.

«Сейчас каждый день, каждую тренировку уделяю внимание сложным элементам. Пошли сдвиги — недокрученные, но на выезд уже были. Это как раз то, о чём мы в начале говорили, — по ходу сезона я концентрировалась на прокатах, а учить что-то можно было только в оставшееся время. Сейчас наоборот — всё время и концентрация уходят на эти прыжки», — сказала Усачёва RT.

Фигуристка заявила, что разучивает тройной аксель и четверной сальхов.

«Сейчас — аксель. Были очень близкие попытки. Очень хочу его сейчас добить поскорее и перейти к сальхову», — сказала она.

Также Усачёва объяснила, почему ей удобнее исполнять четверной сальхов, нежели тройной аксель.

«Я не так давно поняла, в чём проблема. У меня в голове сидела мысль, что тройной аксель — другой прыжок. Не такой, как дупель. И прыгала я его иначе. А это было ошибкой. Поэтому технически он даже хуже получался — пролёт ниже, приземление резче и т. д. Сейчас путём проб и ошибок я его всё-таки почувствовала», — сказала фигуристка.

На вопрос о том, успеет ли она к следующему сезону обзавестись элементами ультра-си, Усачёва ответила утвердительно.

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