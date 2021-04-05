Усачёва о произвольной на ЧР: стояла одна и не понимала, что делать, куда ехать

Российская фигуристка Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Челябинске.

«Кстати, раньше была спокойна, когда выходила последней, а в Челябинске во время «произволки»… Все откатались идеально, после Ани вообще было нечто. Я хотела ей похлопать, поплакать вместе со всеми. Это была заслуженная победа, она себя преодолела. Трибуны ничего и никого не слышали, все в шоке. Тренеры плакали, весь лёд был усыпан игрушками. А я стояла одна и не понимала, что делать, куда ехать! Катила в одиночестве, пыталась настроиться. Встала в позу, включили музыку, поехала. Волнение присутствовало и в прокате, конечно. Не страх, а именно волнение. Сама себе говорила: «Держись, давай!» Потом отпрыгала всё. Вращение чуть не сорвала. Дорожку сделала. И всё закончилось. Психологически непросто было. Такое у меня в первый раз. Да ещё во время главного старта в сезоне», — сказала Усачёва RT.

Также фигуристка рассказала, не обидно ли ей было выходить перед отгоревшей публикой.

«Мне не показалось, что зрители оставили эмоции. Я же всё слышу и вижу — сперва было ощущение, что болельщики опустошены после проката Саши, потом — после Камилы. Ещё больше — после Ани. Но всё-таки последнее выступление… Самое запоминающееся, что ли. Конечно, после такого проката Аню уже никто бы не переплюнул. Но, как мне кажется, у публики был интерес, справлюсь ли я. Может, зал, наоборот, скорее завёлся, нежели остыл. Я так сразу и не вспомню, было ли когда-нибудь, чтобы вся сильнейшая разминка откаталась так хорошо», — сказала она.

Ранее Усачёва оценила свой первый сезон на взрослом уровне.