Усачёва оценила свой первый сезон на взрослом уровне

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Российская фигуристка Дарья Усачёва поделилась мнением о своём дебютном сезоне на взрослом уровне.
Усачёва оценила свой первый сезон на взрослом уровне
  • РИА Новости

«Было круто, очень понравилось. Вроде совсем недавно смотрела на всех дома по телевизору, восхищалась, мечтала… А теперь я несколько раз подряд выступила в «Мегаспорте» — и именно в том статусе, которым грезила: «взрослый спортсмен». С одной стороны, до конца не верится — на международном уровне мы ведь всё ещё должны были кататься по юниорам, у нас был допуск только на российские взрослые старты. Но это классный опыт, к следующему сезону я буду готова к новой произвольной с «хорео» (по правилам ISU, произвольные программы взрослых спортсменок должны содержать элемент «хореографическая последовательность», в юниорских постановках он отсутствует. — RT), ко взрослым соперникам», — сказала Усачёва RT.

Фигуристка отметила, что она не представляла свой дебют в таком антураже.

«В итоге получилось намного лучше, чем я ожидала. С учётом того, что мне удавалось попадать на пьедестал и чисто катать, а на трибунах постоянно присутствовало много зрителей, всё сложилось как нельзя здорово и дало мощный импульс. Было безумно приятно, эмоции просто кипели, буквально захлёстывали меня», — сказала она.

Ранее Усачёва объяснила, почему любит выступать последней.

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