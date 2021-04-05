Усачёва объяснила, почему любит выступать последней

Российская фигуриста Дарья Усачёва прокомментировала тот факт, что часто выступает последней.

«Я заметила, что даже в том году, начиная со второго этапа юниорского Гран-при, стала катать последней. И на первенстве России, и на «мире». Ну, и в этом году тоже. Вообще, мне даже нравится замыкать группу лидеров, есть в этом своё удовольствие. Хотя в целом, не столь важно, какой выходить на лёд», — сказала Усачёва RT.

Фигуриста ответила на вопрос, не является ли для неё дополнительным стрессом долгое ожидание.

«А я всех и слышу. Могу и посмотреть чьё-нибудь выступление даже. Мне это не мешает. Если катаю последней, снимаю коньки, хожу разминаюсь. Это, наоборот, возможность отдохнуть, настроиться, пропустить всё через себя. Выполнить, так скажем, традиционные ритуалы. Выходить последней — большая ответственность. И когда ты справляешься с ней, чувства очень классные», — сказала она.

Ранее Усачёва заявила, что Валиевой не нравится аббревиатура ВУХ.