Усачёва объяснила, почему любит выступать последней

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Российская фигуриста Дарья Усачёва прокомментировала тот факт, что часто выступает последней.
Усачёва объяснила, почему любит выступать последней
  • РИА Новости

«Я заметила, что даже в том году, начиная со второго этапа юниорского Гран-при, стала катать последней. И на первенстве России, и на «мире». Ну, и в этом году тоже. Вообще, мне даже нравится замыкать группу лидеров, есть в этом своё удовольствие. Хотя в целом, не столь важно, какой выходить на лёд», — сказала Усачёва RT.

Фигуриста ответила на вопрос, не является ли для неё дополнительным стрессом долгое ожидание.

«А я всех и слышу. Могу и посмотреть чьё-нибудь выступление даже. Мне это не мешает. Если катаю последней, снимаю коньки, хожу разминаюсь. Это, наоборот, возможность отдохнуть, настроиться, пропустить всё через себя. Выполнить, так скажем, традиционные ритуалы. Выходить последней — большая ответственность. И когда ты справляешься с ней, чувства очень классные», — сказала она.

Ранее Усачёва заявила, что Валиевой не нравится аббревиатура ВУХ.

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