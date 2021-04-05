Усачёва заявила, что Валиевой не нравится аббревиатура ВУХ

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Российская фигуристка Дарья Усачёва высказалась об аббревиатуре ВУХ (Валиева, Усачёва, Хромых).
Усачёва заявила, что Валиевой не нравится аббревиатура ВУХ
  • РИА Новости

«Всё-таки фигурное катание — индивидуальный вид спорта. Мы же не группами выступаем, а каждая по отдельности. Лично меня это не раздражает и не задевает никак. Иногда даже нравится, чего не скажешь о Камиле. Ну ВУХ и ВУХ, пусть пишут. Мне очень понравилось, когда в том году на первенстве России нас с Камилой и Соней Акатьевой назвали ВАУ — вот это было прикольно», — сказала Усачёва RT.

Ранее Усачёва высказалась о дружбе в одиночном женском катании.

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