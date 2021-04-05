Усачёва высказалась о дружбе в одиночном женском катании

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о дружбе в фигурном катании.

«Со всеми перезнакомилась, с танцорами подружилась. В принципе, и раньше общалась со многими — тем более мы на финале Гран-при в 2019-м все вместе выступали. Уже было какое-то представление. Но в этом году я полноценно вникла во внутреннюю кухню, почувствовала, каково это», — отметила Усачёва в беседе с RT.

Фигуристка также рассказала, с кем сдружилась лучше всего.

«Именно в этом году — с Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро. Мы ещё в «Новогорске» вместе были. С парниками нашими, особенно с Настей Мишиной. Потому что полноценно сойтись можно всё-таки только с кем-нибудь из других дисциплин», — сказала она.

Усачёва ответила, отталкивает ли от дружбы фактор соперничества в женском одиночном катании.

«Не могу сказать, что отталкивает. Просто быт и соревнования — разные вещи. В группе мы с девчонками хорошо дружим. Какие-то видео показываем друг другу, в торговые центры ходим вместе. Отношения очень хорошие. А вот на льду… Скажем так, не до них уже, ты предоставлен сам себе, остаёшься наедине со своими мыслями. У кого-то что-то может не получаться или наоборот», — рассказала фигуристка.

Она отметила, что поддерживать соперниц, когда у них возникают проблемы, тяжело.

«Хотя, повторюсь, вне льда мы замечательно общаемся. Без какого-либо лукавства это говорю», — добавила Усачёва.

Ранее Усачёва вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять.