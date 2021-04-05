Усачёва вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять

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Российская фигуристка Дарья Усачёва Усачёва рассказала, чем отличаются занятия в активный сезон и сейчас.
Усачёва вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять
  • РИА Новости

«Я бы не сказала, что снижается интенсивность. Просто, к примеру, мы не катаем произвольную программу полностью каждый день. У нас хватает другой работы: над показательными номерами, длинными каскадами, разнообразными связками. Больший упор делается на прыжки, изучение новых элементов», — рассказала Усачёва RT.

Фигуристка объяснила, в чём смысл отработки длинных каскадов.

«Это вариативность, умение прыгать всё. И морально проще — если ты сделал каскад из четырёх-пяти прыжков, то из двух точно соберёшь. Это развивает крутку, технику, появляется уверенность в элементе. Условно говоря, если сможешь добавить его пятым по счёту, то первым уже гарантированно сделаешь», — пояснила она.

Также Усачёва вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять.

«Тройной флип — ойлер — тройной флип — ойлер — тройной флип. Как-то он получился у меня. Хотя долго я над ним мучилась», — отметила фигуристка.

Ранее Усачёва рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить.

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