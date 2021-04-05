Усачёва рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить

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Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, нравятся ли ей тренировки без тренеров.
Усачёва рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить
  • РИА Новости

«На самом деле всё то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объём работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — отметила Усачёва в беседе с RT.

Фигуристка рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить.

«Ну… Бывает такое, конечно. (Смеётся.) Но в том-то и смысл, что позволять не нужно. Тогда и результат будет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Усачёва недовольна своим прокатом произвольной программы в финале КР.

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