Усачёва рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, нравятся ли ей тренировки без тренеров.

«На самом деле всё то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объём работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — отметила Усачёва в беседе с RT.

Фигуристка рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить.

«Ну… Бывает такое, конечно. (Смеётся.) Но в том-то и смысл, что позволять не нужно. Тогда и результат будет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Усачёва недовольна своим прокатом произвольной программы в финале КР.