Усачёва рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить
- РИА Новости
«На самом деле всё то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объём работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — отметила Усачёва в беседе с RT.
Фигуристка рассказала, позволяет ли себе иногда халтурить.
«Ну… Бывает такое, конечно. (Смеётся.) Но в том-то и смысл, что позволять не нужно. Тогда и результат будет», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Усачёва недовольна своим прокатом произвольной программы в финале КР.