Усачёва недовольна своим прокатом произвольной программы в финале КР

Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Всё хорошо, но есть небольшое расстройство, даже недовольство собой, потому что не всё сделано идеально, в особенности каскад. В Сочи получила больше, потому что всё было сделано, а сегодня нет. То, что Майя обошла меня, не удивляет. Она откатала чисто, всё правильно. Я, в принципе, не ощущала, что довольна каждым своим элементом. Я не буду спорить с мнением судей, как они посчитают — так и будет», — приводит слова Усачёвой «Чемпионат».

14-летняя фигуристка, занимавшая второе место после короткой программы (70,14), стала второй в произвольной программе (149,29) и заняла по итогам Кубка России третье место с суммарным результатом 229,71 балла.

Ранее Хромых заявила, что почувствовала облегчение после исполнения двух четверных прыжков в финале КР.