Хромых почувствовала облегчение после исполнения двух четверных прыжков в финале КР

Майя Хромых прокомментировала своё выступление в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Долго работала над этим, много катала — всё принесло свои плоды. Это отработка и исправление ошибок, много повторений, связок. Очень много — тоже не есть хорошо, но на каждой тренировке стараюсь по четыре выезжать, делать их. Психологически — как гора с плеч, стало легче», — приводит слова Хромых ТАСС.

Она отметила, что не испытывает никаких эмоций от второго места, поскольку все силы оставила на льду.

«Со временем отойду, может. Понимания, что сделала на льду два четверных, нет, скорее опустошение. Я просто стараюсь делать, что умею», — добавила фигуристка.

14-летняя Хромых, занимавшая четвёртое место после короткой программы (73,77), победила в произвольной программе (162,19) и заняла по итогам Кубка России второе место с суммарным результатом 235,96 балла.

Ранее сообщалось, что Валиева прокомментировала свою победу в финале Кубка России.