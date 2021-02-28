Валиева — о произвольной программе: сегодня я себе проиграла

Камила Валиева прокомментировала свою победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Я рада, что попробовала новый элемент, новый контент, но немного обидно, что я немного не в себе была, сегодня я себе проиграла. На тренировках я катаю в большинстве всё чисто, могу один раз за шесть прокатов упасть с сальхова. И сейчас мне немного непонятно, что со мной было, что я даже во второй тулуп не особо «вкрутилась», — приводит слова Валиевой ТАСС.

14-летняя фигуристка, лидировавшая после короткой программы (88,71), заняла третье место по итогам произвольной программы (149,29), но по сумме двух прокатов (238,00 балла) стала победительницей финала Кубка России.

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