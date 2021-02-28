Валиева — о произвольной программе: сегодня я себе проиграла

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Камила Валиева прокомментировала свою победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Валиева — о произвольной программе: сегодня я себе проиграла
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я рада, что попробовала новый элемент, новый контент, но немного обидно, что я немного не в себе была, сегодня я себе проиграла. На тренировках я катаю в большинстве всё чисто, могу один раз за шесть прокатов упасть с сальхова. И сейчас мне немного непонятно, что со мной было, что я даже во второй тулуп не особо «вкрутилась», — приводит слова Валиевой ТАСС.

14-летняя фигуристка, лидировавшая после короткой программы (88,71), заняла третье место по итогам произвольной программы (149,29), но по сумме двух прокатов (238,00 балла) стала победительницей финала Кубка России.

Ранее Косторная прокомментировала своё выступление в финале Кубка России.

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