Косторная — о произвольной программе: я рада, что смогла просто выйти и выступить

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Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Косторная — о произвольной программе: я рада, что смогла просто выйти и выступить
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я расстроена, в произвольной не всё получилось, может быть, три-четыре элемента. В короткой абсолютно не получилось, но пришлось с этим как-то справляться. Я рада, что смогла просто выйти и выступить. Надеюсь, эту программу смогу прокатать в следующем сезоне, чтобы показать, какая она на самом деле», — приводит слова Косторной ТАСС.

17-летняя Косторная заняла по итогам Кубка России шестое место, набрав 210,20 (70,14 + 140,06) балла.

Ранее Плющенко рассказал, что у Косторной полностью подорван иммунитет после коронавируса.

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