Плющенко: у Косторной полностью подорван иммунитет после коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья своей подопечной Алёны Косторной после её выступления в короткой программе финала Кубка России.

«Вы все прекрасно понимаете, что прокат Алёны был не фантастика. Это мягко сказано. Но на это есть причины. Алёна не может восстановиться до сих пор после коронавируса. А после него у неё была ангина сильная, у неё полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет. Я спросил у спортсменки, готова она выступить или нет, на что она ответила: «Я буду выступать в любом случае», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он отметил, что его подопечной будет очень непросто физически, но она способна выступить.

«Неудачи бывают у всех спортсменов, поэтому хоронить Алёну не стоит. Сейчас главное ей восстановить силы, закончить этот турнир и двигаться дальше. Я не вижу в спортивном плане никакой катастрофы, но я вижу катастрофу в плане здоровья. Потому что есть реальное осложнение для иммунитета после ковида», — добавил специалист.

17-летняя Косторная занимает шестое место по итогам короткой программы, набрав 70,14 балла. После своего проката фигуристка покинула арену в слезах, отказавшись общаться с прессой.

Ранее сообщалось, что, по мнению Авербуха, у Косторной есть шанс отыграться в произвольной программе финала КР.