Авербух считает, что у Косторной есть шанс отыграться в произвольной программе финала КР

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Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о выступлении Алёны Косторной в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Авербух считает, что у Косторной есть шанс отыграться в произвольной программе финала КР
  • РИА Новости

«Шанс отыграться у Алёны, безусловно, есть. Она отстаёт от третьего места на семь баллов, это немаленький отрыв, но и не такой, чтобы назвать его неотыгрываемым. Всё будет зависеть от того, как завтра справится с волнением идущая третьей Лиза Туктамышева и как откатается Алёна», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что ошибка, допущенная Косторной на каскаде, связана с волнением.

«Чувствовались волнение, определённая скованность в катании, но это и понятно. Это очень сложный сезон, Алёна пока не находится в оптимальной форме, судя по всему, не смогла ещё восстановить свой тройной аксель, который был её главным козырем в прошлом сезоне. Но, конечно, всё ещё впереди, основная борьба будет завтра», — добавил хореограф.

17-летняя Косторная занимает шестое место по итогам короткой программы, набрав 70,14 балла. После своего проката фигуристка покинула арену в слезах, отказавшись общаться с прессой.

Ранее Авербух назвал фантастическим выступление Камилы Валиевой в короткой программе финала КР.

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