Авербух назвал фантастическим выступление Валиевой в короткой программе финала КР

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о выступлении Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Авербух назвал фантастическим выступление Валиевой в короткой программе финала КР
  • РИА Новости

«У нас потрясающий состав в женском одиночном катании, конкуренция колоссальная. Абсолютно космическое выступление было у Камилы Валиевой. Хочется её поздравить с этим фантастическим тройным акселем, который она исполнила с руками наверх. Баллы, которые она получила, абсолютно заслуженны: фантастическое выступление и запредельный результат», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что Туктамышева заметно усложнила программу для выступления в финале Кубка России.

«Лиза пошла на тройной аксель, рисковала, практически его исполнила. Она пошла на каскад тройной лутц — тройной тулуп. И заслуженно получила очень высокие баллы», — добавил специалист.

14-летняя Валиева лидирует по итогам короткой программы, набрав 88,71 балла. 24-летняя Туктамышева с 77,74 балла замыкает тройку лидеров. На втором месте располагается 14-летняя Дарья Усачёва, набравшая 79,12 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева довольна своим прокатом короткой программы в финале КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить