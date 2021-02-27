Туктамышева довольна своим прокатом короткой программы в финале КР

Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Хорошие эмоции остались, я довольна своим выступлением. Смазала немножко выезд на акселе. Но та работа, что мы проделали после Кубка Первого канала, была показана на льду. Мне было в кайф кататься, и сейчас нужно работать только над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Она отметила, что для неё не имеет особого значения, какой по счёту она выходит на лёд.

«Просто по-разному нужно настраиваться, если ты выступаешь в начале или конце. С возрастом я поняла это. Но четвёртой мне нравится выступать», — добавила 24-летняя фигуристка.

Туктамышева занимает третье место по итогам короткой программы, набрав 77,74 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.

Ранее Валиева заявила, что для неё прежде всего важна победа над самой собой.