Фигуристка Валиева: мне важно выиграть прежде всего у самой себя

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Каскад я сегодня сделала не такой хороший, как в прошлый раз, поэтому оценка в 90 баллов мне не покорилась, но мне важно выиграть прежде всего у самой себя. Короткую я пока чуть-чуть проиграла, в произвольной постараюсь прокатать так же, как на тренировке, и посмотреть, что будет», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Она отметила, что идеальному прокату могли помешать лишние мысли перед прокатом.

«После шестиминутки стала много думать, как нужно сделать. Когда думаешь, думаешь, думаешь, в итоге ничего не получается. Кто-то сидит в раздевалке, смеётся, и это помогает ему отключиться, а я пока пробую разные варианты», — добавила 14-летняя фигуристка.

Валиева лидирует по итогам короткой программы, набрав 88,71 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России по фигурному катанию.