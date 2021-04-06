Косторная: в нашей стране женский пол — это сильный пол

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Чемпионка Европы и победительница Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что ожидала успеха российских спортсменов на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира.
Косторная: в нашей стране женский пол — это сильный пол
  • Reuters

«Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. Была полностью уверена, потому что в нашей стране женский пол — это сильный пол», — цитирует Косторную ТАСС.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме в женском одиночном катании весь пьедестал почёта заняли спортсменки из России. Бронза досталась Александре Трусовой, серебро — Елизавете Туктамышевой, золото — Анне Щербаковой.

Ранее серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева ответила, считает ли фигурное катание самым популярным зимним видом спорта в России.

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