Косторная: в нашей стране женский пол — это сильный пол
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«Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. Была полностью уверена, потому что в нашей стране женский пол — это сильный пол», — цитирует Косторную ТАСС.
На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме в женском одиночном катании весь пьедестал почёта заняли спортсменки из России. Бронза досталась Александре Трусовой, серебро — Елизавете Туктамышевой, золото — Анне Щербаковой.
Ранее серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева ответила, считает ли фигурное катание самым популярным зимним видом спорта в России.