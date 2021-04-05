Загитова на матче КХЛ, премия GQ для Туктамышевой и критика в адрес Тутберидзе: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева получила премию GQ Super Women, а Алина Загитова посетила матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Софья Акатьева исполнили популярный в TikTok танец, а Евгения Медведева представила программы сезона-2017/18 в рамках шоу «Чемпионы на льду». Артур Дмитриев — младший встал на защиту Евгения Плющенко, а американский журналист Дэйв Лиз вновь раскритиковал Этери Тутберидзе. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Ожидания Галлямова и планы Туктамышевой

В отличие от большинства зимних видов спорта, сезон в фигурном катании ещё не завершён. В середине апреля спортсменам предстоит выступить на командном чемпионате мира. Россию на нём представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов и спортивный дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Последние поделились ожиданиями от дебютного для себя турнира.

«Мы ожидаем полной командной поддержки, уже знаем, как это происходит. Можно сказать, что эти соревнования пройдут в таком праздничном режиме. Поэтому обстановка будет полностью разряжена, будем кататься в своё удовольствие, чтобы поддержать команду», — цитирует Галлямова ТАСС.

В то же время мысли многих спортсменов заняты сезоном-2021/22, главным событием которого станут зимние Олимпийские игры. После триумфального чемпионата мира есть серьёзные основания надеяться на повторение успеха российских одиночниц в Пекине. По словам тренера Туктамышевой Алексея Мишина, спортсменка уже начала работу над новыми программами.

«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно. Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена», — сказал Мишин РИА Новости.

На первенстве планеты в Стокгольме Туктамышева стала серебряной медалисткой, тем самым доказав критикам, что возрастная по меркам фигурного катания фигуристка способна бороться за самые высокие награды. За это и остальные достижения в нынешнем сезоне она получила премию GQ Super Women в категории «Спорт».

«Благодарю за уникальную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто! И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала Туктамышева на церемонии награждения.

Гостьей торжественного мероприятия стала семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она поделилась совместной фотографией с фигуристкой, а пользователи социальных сетей оценили эффектные образы обеих спортсменок.

Платье Медведевой и танец Щербаковой, Усачёвой и Акатьевой

Тем временем группа Этери Тутберидзе продолжает путешествовать по России с шоу «Чемпионы на льду». Ведущие фигуристы «Хрустального» посетили Казань, где порадовали местных болельщиков своими лучшими номерами. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продемонстрировала олимпийскую программу «Анна Каренина», в рамках которой чисто исполнила тройные сальхов и риттбергер. При этом на льду она появилась в том же костюме, в котором выходила в сезоне-2017/18.

«Честно говоря, сегодня был очень тяжёлый день. Я рано встала на самолёт, потом был перелёт, тренировка-репетиция. Там у меня вообще ничего не шло, а на шоу вышла как новая. Как платье? Влезла. Даже в талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так, в каких-то местах даже подвисает. Это радует», — приводит слова Медведевой Sport24.

Алина Загитова, напротив, не смогла справиться с прыжками и допустила три ошибки в двух программах. При этом в Казани она посетила тренировку хоккейного «Авангарда», за который с 1993 по 1995 год на позиции защитника выступал её отец Ильназ Загитов. А затем появилась на трибунах матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где омичи встречались с местным «Ак Барсом».

А Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Софья Акатьева в свободное время приняли участие в новом челлендже. Они синхронно исполнили популярный в социальной сети TikTok танец Dancing in My Room исполнителя 347aidan.

Критика Плющенко и восхищение Вяльбе

Несмотря на то что на чемпионате мира Александра Трусова заняла третье место, некоторые осудили её за излишнюю самоуверенность и желание вставить в произвольную программу как можно больше четверных прыжков. Критике подвергся и её тренер Евгений Плющенко. Так, по мнению трёхкратного призёра чемпионатов мира Максима Ковтуна, в неудачах фигуристки виноват именно он.

«В отличие от своего наставника Мишина, Плющенко допустил ошибку… Вспоминаю чемпионат Европы, на который приехал Константин Меньшов. У него была шикарная утренняя тренировка, но зачем его привезли на вторую? Он её также потрясающе провёл, встал на программу — и оказался пустым. Чуть раньше времени захотели доказать. И тут, я думаю, лучше бы она всю эту накопленную энергию не показала на тренировках перед выступлением, а именно всю силу выдала в прокате и была бы первая», — сказал Ковтун в эфире телеканала «Россия 24».

При этом не все согласны с критикой Плющенко. По словам российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего, у него большой потенциал, однако пока рано давать оценку его тренерской деятельности.

«Знаю, Плющенко многие критикуют, и, честно говоря, не понимаю причины. Хочется его поддержать. Считаю, что колоссальный опыт и наличие сильных коллег дадут свои плоды. Пусть не сразу, но в ближайшие пару лет мы увидим результаты. Нужны просто время и терпение. Думаю, команда Евгения на верном пути, пусть у них всё будет хорошо», — цитирует Дмитриева сайт телеканала «Матч ТВ».

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Независимо от распределения медалей чемпионата мира между одиночницами, все три спортсменки внесли свой вклад в популяризацию фигурного катания в России. В подтверждение данного факта говорит то, что трансляция произвольной программы обогнала по численности аудитории отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Словения. Её рейтинг составил 4,1% против 3,4% у футбольного эфира.

За турниром в Стокгольме следили и представители других видов спорта. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе восхитилась достижениями россиянок, а лыжница Вероника Степанова призналась, что одинаково переживала за всех отечественных фигуристок.

«Болею за всех наших девчонок, потому что они задают высокую планку на международной арене. Почему вообще смотрю фигурное катание? Меня привлекает результат. В биатлоне, к сожалению, в настоящее время его нет. Сейчас фигурное катание мне смотреть гораздо интереснее, чем биатлон», — отметила Степанова в интервью YouTube-каналу «На лыжи».

К сожалению, иногда интерес к спорту повышается не столько благодаря результатам, сколько скандалам. Некоторое время назад американский журналист Дэйв Лиз выступил с заявлением, что фигуристки Этери Тутберидзе добиваются успехов благодаря приёму гормональных препаратов, замедляющих рост. Его высказывание вызвало волну возмущения среди экспертов.

Затем он выступил с новым неоднозначным высказыванием, в котором отметил, что такая реакция объясняется особым статусом Тутберидзе в России. Это предположение опроверг директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Завидуют! Тутберидзе — талантливый человек, который воспитывает талантливых спортсменов! Они просто начинают шипеть на нас. У них нет, а у нас всё есть. Американцы не понимают нашего феномена, а мы же просто талантливые люди. Враги поднимают головы, а мы их не замечаем», — приводит слова Лайшева «Спорт-Экспресс».