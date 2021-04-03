Медведева рассказала, что ей пришлось перешить платье для выступления на шоу Тутберидзе

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в шоу Этери Тутберидзе в Казани.
Медведева рассказала, что ей пришлось перешить платье для выступления на шоу Тутберидзе
  • globallookpress.com

«Честно говоря, сегодня был очень тяжёлый день. Я встала на самолёт очень рано, потом был перелёт, тренировка-репетиция. На репетиции у меня не шло ничего вообще, а на шоу вышла как новая», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она отметила, что без проблем сумела надеть своё старое платье для произвольной программы «Анна Каренина».

«В талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так в каких-то местах даже подвисает. Это радует», — добавила фигуристка.

Медведева вернулась в группу Тутберидзе осенью 2020 года, однако не выступала на соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.

Ранее сообщалось, что Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Тутберидзе в Казани.

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