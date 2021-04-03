Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Тутберидзе в Казани

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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления в шоу Этери Тутберидзе в Казани.
Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Тутберидзе в Казани
  • Reuters

«Так как у меня еще будут соревнования, я немного в другой ситуации, чем другие ребята. Для других это конец сезона, а для меня — подготовка к командному турниру. Поэтому тренировка здесь проходила активно, на выступление я настраивалась так, что это именно подготовка к соревнованиям. Однако мне, честно говоря, невероятно легко каталось здесь. Возможно, потому что я почувствовала эмоции от публики: тут был полный зал. На чемпионате мира мне зрителей очень не хватало. У меня было столько сил, я прямо летела в прокате, даже удивилась. Возможно, на чемпионате мира этого не хватало», — приводит слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Траньков сравнил с мексиканским сериалом слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе.

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