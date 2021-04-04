Щербакова поделилась своими впечатлениями от победы на ЧМ-2021

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась своими впечатлениями от победы на чемпионате мира — 2021, который проходил в Стокгольме.

«Я вообще не осознала, что стала чемпионкой мира. Ловлю себя на мысли, что ещё не верю, что соревнования закончились. Пока ничего ещё не поняла. С момента проката произвольной программы прошло уже два дня, а у меня ещё пока полное непонимание того, что случилось и как это повлияет или не повлияет на меня», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.

Также спортсменка рассказала, как изменилась в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне я точно изменилась. Можно сказать, что повзрослела. Это нормально. С каждым годом будут какие-то изменения. В целом я стараюсь постоянно развиваться не только в техническом плане, а и в презентации программ, во всех остальных аспектах. С каждым турниром набираюсь опыта, уверенности в себе. В прошлом году я выступала уверенно, но в этом году стала ещё увереннее в себе», — добавила Щербакова.

На чемпионате мира — 2021 все призовые места заняли российские фигуристки. Щербакова одержала победу, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Ранее сообщалось, что Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Тутберидзе в Казани.