Вяльбе высказалась о шансах российских фигуристов на три золота Олимпиады

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, следила ли она за чемпионатом мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Конечно. Мы за всеми следим. И за фигуристами, и за биатлонистами, и за горнолыжниками, и за хоккеем, и за фристайлом, и за сноубордом. Зима — дружба между собой. Мы общаемся с президентами федераций. Можем встретиться за ужином. Как не следить. Мы же живём в спорте», — цитирует Вяльбе Sport24.

Президент ФЛГР отметила, что победы российских фигуристов восхищают.

«Мы уже всё тут обсудили, дадут ли нам три золота Олимпиады выиграть. У них там всё как-то не совсем справедливо. Но победы были потрясающими. Феерические у нас фигуристки, которые заняли первые три места», — сказала она.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США (одно золото и одно серебро). Третье — сборная Японии (одно серебро и одна бронза).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира.

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