Второе место в рейтинге ISU, эфир у Урганта и отказ от парного катания: что окружает Щербакову после победы на ЧМ

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что первенство планеты в Стокгольме — первый турнир в её карьере, на который она приехала без родителей. Также россиянка рассказала, на что тратит призовые и какая судьба ждала торт, который она получила в подарок на день рождения от Нэйтана Чена. Между тем ISU в обновлённом женском рейтинге оставила на первом месте японку Рику Кихиру, что вызвало вопросы у многих отечественных экспертов. А известный тренер Наталья Москвина дала Щербаковой совет перейти в парное катание.

«Маска не передаёт всех эмоций, которые я испытывала»

Пока Александра Трусова невольно стала участницей скандала, разразившегося между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, её партнёрша по сборной России Анна Щербакова после победы на чемпионате мира в Стокгольме получает массу положительных эмоций.

По возвращении в Москву фигуристка в первую очередь отметила с семьёй собственное 17-летие, которое пришлось на последний соревновательный день первенства планеты, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо всем за тёплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео. P.S. А я уже дома, наконец-то встретилась с моей красоткой», — написала Щербакова в Instagram.

Параллельно с отдыхом спортсменка успевает давать журналистам интервью. В частности, она стала гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Информация об участии чемпионки планеты в программе появилась ещё во вторник, а в пятницу утром она сама анонсировала соответствующий выпуск.

При этом в студии Щербакова находилась одна, поскольку Иван Ургант из-за коронавируса пока вынужден работать из дома. Пользуясь случаем, Анна даже переместилась в кресло ведущего.

Несмотря на это, выпуск получился достаточно интересным, и юная фигуристка ответила на целый ряд любопытных вопросов. В частности, Щербакова призналась, что чемпионат мира в Стокгольме стал для неё первым турниром в карьере, на который она отправилась без родителей. Однако главной проблемой для неё стало даже не отсутствие рядом близких людей, а строгие правила самого первенства.

«Мы находились в так называемом пузыре, гостиница и каток — это одно здание. На улице были только в момент, когда из аэропорта пересаживались в автобус. Остальное время проводили внутри. У нас была экскурсия в автобусе, пока ехали до гостиницы. Когда вернулась домой, у меня даже не было ощущения, что я была за границей. Было чувство, будто нас в Москве закрыли в помещении и сказали: «Если что, вы в Стокгольме, сейчас будет чемпионат мира», — рассказала Щербакова.

При этом в Швеции спортсменка, по её словам, вынуждена была тратить время не только на собственно прокаты и тренировки, но и на уроки, поскольку учёбу в школе для неё никто не отменял даже на время такого значимого турнира. Анна посетовала, что на конец третьей четверти у неё регулярно приходятся какие-либо соревнования.

«Пока проблем нет. Я не отличница, так как не получается постоянно ходить в школу. Но пятёрки-четвёрки… Наверное, у меня нет проблем с тем, что я плохо что-то сдаю. Есть проблемы с успеваемостью: бывает, по срокам опаздываю — здесь спасибо учителям, которые всё принимают и идут навстречу», — отметила спортсменка.

Наконец, саму победу в Стокгольме чемпионка назвала «неожиданной», поскольку произвольная программа, по её мнению, откровенно не удалась.

«Маска не передаёт всех эмоций, которые я испытывала. В этом сезоне у меня были прокаты и получше, это был не лучший мой прокат, поэтому я и удивилась», — объяснила Щербакова.

Ответила она и на вопрос, на что в столь юном возрасте тратит многочисленные призовые и другие заработанные ею средства. Фигуристка призналась, что советы по финансовой грамотности ей зачастую даёт отец.

«Я деньги не трачу, а коплю. Пока у меня нет конкретной идеи, куда их вложить. Родители помогают, в частности папа. Он рассказывает, куда и как выгоднее вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а росли, работали. Я вкладываюсь в акции», — заявила Щербакова.

Рассказала россиянка и про неожиданный подарок на 17-летие, сделанный ей прямо на льду — торт от победителя мужских соревнований Нэйтана Чена. Оказывается, фигуристки не могут просто так пробовать чужую еду, чтобы не отравиться. Но в раздевалке кондитерское изделие всё же решили поделить на всех.

«Давайте все дружно возьмём и спросим: как формируется рейтинг?»

Удивительно, но даже победа на первенстве планеты не помогла Щербаковой подняться на первое место в мировом рейтинге ISU. Россиянка с 3726 баллами осталась второй. Лидерство захватила японка Рика Кихира, набравшая 4196 очка, которая в Стокгольме осталась без медалей. На третьей строчке расположилась Елизавета Туктамышева, а на четвёртой — Трусова.

В России столь скромный результат сильнейшей на данный момент фигуристки вызвал вопросы. В частности, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предложила международной федерации объяснить, каким образом она формирует табель.

«Я предполагаю, говорить про это надо, не понимаю, как они формируют их. Это должны делать функционеры. Давайте все дружно возьмём и спросим: как формируется рейтинг? Пускай нам объяснят, потому что он непосредственно влияет на жеребьёвку чемпионатов. Конечно, нужно этим озадачиться», — приводит слова Бестьемьяновой «Чемпионат».

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В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, напротив, призвал не обращать на лидерство Кихиры никакого внимания, поскольку все и так знают, кто победил на чемпионате мира в соревновании женщин.

«Мне кажется, рейтинг не имеет значения — только результаты. Рейтинги, переходы, промежуточные баллы на турнирах, сравнение технического контента, баллов, полученных на Cup of Russia или в рамках национальных первенств, — всё это никому не нужные цифры. Главное — та медаль, с которой ты уезжаешь с соревнования или турнира. У Щербаковой золотая награда ЧМ. Всё. Точка. Просто вся эта информация ни на что не влияет. Повторюсь, результатом являются лишь медали и места, занятые спортсменами», — сказал Ягудин.

Наконец, известный тренер Татьяна Тарасова, как и её бывший подопечный, дала совет не углубляться в рейтинг от ISU, а «заниматься делом».

Тем временем весьма любопытный совет Щербаковой дала и другой заслуженный специалист Тамара Москвина. Она предложила Анне перейти в парное катание, если той «надоест одиночное».

«С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, есть с кем поулыбаться. И самое главное — представляешь, он всегда тебя берёт на ручки, поднимает в воздух, бросает, носит. Иногда выбрасывает в выбросе — но ты приземляешься здорово. Честно, интереснее. Так что подумай об этом», — сказала Москвина в эфире Первого канала.

В ответ Щербакова подчеркнула, что привыкла сама за себя нести ответственность, кроме того, себе она доверяет больше, чем кому-либо ещё. Впрочем, чуть позже тренер назвала своё предложение не более чем шуткой. По её словам, Анна не подходит для парного катания «по ростовым параметрам», поскольку ей потребуется слишком высокий партнёр.

Ну а для самой спортсменки сезон на первенстве планеты ещё не закончен. В середине апреля она отправится в Японию, где с 15-го по 18-е число состоится командный чемпионат мира. Помимо 17-летней фигуристки Россия будет представлена в женских соревнованиях серебряным призёром ЧМ в Стокгольме Туктамышевой.