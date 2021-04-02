Щербакова призналась, что была удивлена своей победой на чемпионате мира

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что не ожидала своей победы на первенстве мира в Стокгольме.

«Это действительно было неожиданно. Маска, наверное, не передаёт всех эмоций, которые я тогда испытала. В этом сезоне у меня были прокаты и лучше, это было не самое лучшее моё выступление. Потому я удивилась тому, что я первая», — сказала фигуристка в эфире программы «Вечерний Ургант».

Также 17-летняя спортсменка рассказала, как сумела настроиться на заключительную часть проката после падения с первого прыжка.

«Как мне кажется, что самое сложное для дальнейшего проката, это когда не получается первый прыжок. Он задает тон всей программе. Потому после этого было очень важно собраться. Можно сказать, что дальше уже прокат был не на драйве, а такой сосредоточенный. Каждый прыжок, каждое движение — всё нужно было следить, чтобы больше таких ошибок не было», — сказал фигуристка.

Чемпионат мира в Стокгольме проходи с 22 по 28 марта 2021 года.

Ранее ISU раскрыл сумму призовых на командном ЧМ по фигурному катанию.