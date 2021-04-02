ISU раскрыл сумму призовых на командном ЧМ по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал данные о призовых команд, которые примут участие на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт в Японии.
ISU раскрыл сумму призовых на командном ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

Согласно документу, опубликованному ISU, призовой фонд турнира составит $1 млн. Команда, которая одержит победу на чемпионате мира, получит $200 тыс. Сборные, которые займут места со второго по шестое, заработают $170 тыс., $160 тыс., $150 тыс., $140 тыс. и $130 тыс. соответственно. Оставшиеся $50 тыс. будут распределены между фигуристами, которые представляют страны, не принимающие участие в командном чемпионате мира. Они будут участвовать только в показательных выступлениях.

Сборную России на командном ЧМ представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Помимо россиян, на турнире выступят сборные Канады, Франции, Италии, Японии и США. 

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